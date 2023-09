Rencontre avec Delphine Horvilleur autour de son texte Comprendre le Monde, une approche du monde vu au travers des contes. Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud est heureuse d’inviter Delphine Horvilleur, rabbin, journaliste et auteure pour évoquer l’importance du récit, et en particulier du conte, dans la compréhension du monde.

En 2020, Delphine Horvilleur dans l’ouvrage Comprendre le

monde issu de la collection Les petites conférences (Bayard éditions) propose une

interrogation sur la façon de voir et de raconter le monde. A travers son

expérience de rabbin, l’auteure explique l’importance du récit en s’appuyant

sur l’analyse des textes bibliques propre à sa profession. Elle explique

comment les contes, les mythologies et les textes religieux participent à lier

les générations entre elles, ainsi qu’à donner du sens aux sociétés humaines.

Lors de cette rencontre, nous aborderons avec elle plus particulièrement les

contes et les légendes.

Ordonnée rabbin en 2008, Delphine Horvilleur est depuis rabbin

au MJLF (JEM) à Paris. Ancienne journaliste, elle a également pris la direction

de la revue Tenou’a en 2009.

Auteure du best-seller Vivre avec nos morts (Grasset,

2021), elle a reçu le prix Renaudot poche pour ce titre.

Elle a également publié Le rabbin et la psychanalyse

(Hermann, 2020), Comprendre le monde (Bayard, les petites conférences,

2020), Réflexion sur la question antisémite (Grasset, 2009), Des

milles et une façons d’être juif ou musulman (avec Rachid Benzine, Seuil,

2017), Comment les rabbins font des enfants : sexe, transmission,

identité dans le judaïsme (Grasset, 2015), En tenue d’Eve ;

Féminin, pudeur et judaïsme (Grasset, 2013).

Son dernier livre, paru en 2022 aux

éditions Grasset Il n’y a pas d’Ajar connait également un succès

critique et public.

Une librairie proposera également une sélection de titres de Delphine Horvilleur à la fin de la rencontre.

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque à partir du 25 octobre.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

JF PAGA Delphine Horvilleur