Rencontre avec Delphine Chedaleux autour du Soap Opera Forum des images Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Ouverture des réservations 15 jours avant l’évènement sur le site du Forum des images.

Historienne des médias et maîtresse de conférence, Delphine Chedaleux est l’invitée de la bibliothèque du cinéma François Truffaut, à l’occasion de la sortie de son livre « Du savon et des larmes : le soap opera, une subculture féminine » (Éditions Amsterdam, 2022).

Dallas, Dynastie, Les Feux de l’amour… ces titres évoquent un univers désuet, stéréotypé et associé au féminin : celui du soap opera. Apparu dans les années 1930, ce terme désigne les feuilletons au long court, diffusés dans l’après-midi, dont les personnages évoluent essentiellement dans la sphère domestique, et où l’intrigue se focalise principalement sur les relations sentimentales et familiales. Né à la radio puis transposé à la télévision, il est d’abord financé par des fabricants de produits d’hygiène et d’entretien – d’où son nom saugrenu.

Spécialiste des cultures médiatiques féminines, Delphine Chedaleux décrypte ce genre déprécié, son histoire et sa richesse narrative. Bien qu’il circonscrive le féminin à la vie domestique et sentimentale, le soap opera crée aussi, paradoxalement, des espaces individuels et collectifs de contestation des hiérarchies sexuées.

Dans le cadre de ses rencontres bimestrielles au Forum des images, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous invite à rencontrer Delphine Chedaleux le jeudi 7 décembre à 19h.

Jeudi 07 décembre – 19h-21h – au Forum des Images – Réservation obligatoire

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.forumdesimages.fr/

Editions Amsterdam