Villeneuve-d'Ascq AFCI Nord, Villeneuve-d'Ascq Rencontre avec de futurs professionnels AFCI Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Rencontre avec de futurs professionnels AFCI, 2 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Rencontre avec de futurs professionnels

AFCI, le jeudi 2 décembre à 14:00

L’AFCI vous propose de discuter avec les stagiaires actuellement en formation « Référent Digital ». Vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous viennent en tête … Rencontre avec de futurs professionnels AFCI 25 rue de la Vague, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu AFCI Adresse 25 rue de la Vague, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville AFCI Villeneuve-d'Ascq