Dawid est le dessinateur, entre autres, des quatre tomes "supers" scénarisés par Frédéric Maupomé et parus aux éditions de la Gouttière. Nouveauté la Belle et la Bête en exclusivité ! Inscription obligatoire à la Bibliothèque et pass sanitaire demandé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T17:30:00

Détails Catégorie d'évènement: Châteauneuf-sur-Loire
Lieu Bibliothèque municipale,place de la Liberté,espace Kohler-Choquet
Adresse Bibliothèque municipale, place de la Liberté, espace Kohler-Choquet, Chateauneuf-sur-loire
Ville Chateauneuf-sur-loire