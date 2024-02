Rencontre avec David Park et Cécile Arnaud au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

David Park explore les effets cachés de la guerre du Vietnam sur un ancien membre de la CIA qui doit accomplir une dernière mission.

Dans les derniers mois de la guerre du Viêt Nam, Michael Miller, jeune diplomate américain basé à Saigon, est recruté par Donovan pour le compte de la CIA. Quarante ans plus tard, il vit une retraite paisible, quoique solitaire. Mais il va devoir accomplir une dernière mission et ainsi replonger dans des souvenirs longtemps refoulés…

Sublimé par l’écriture élégante de David Park, Un espion en Canaan est un roman troublant sur la culpabilité et la rédemption, où les blessures intimes se mêlent aux désordres géopolitiques. Cette soirée sera également l’occasion d’un temps d’échange entre David et sa traductrice Cécile Arnaud, lauréate du Prix de traduction 2023 du CCI et Literature Ireland pour l’hypnotisant Voyage en territoire inconnu, premier roman de l’auteur publié en français, paru lui aussi aux Editions de La Table Ronde.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

