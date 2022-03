Rencontre avec Dany-Robert Dufour Librairie Actes Sud, 19 mars 2022, Arles.

Rencontre avec Dany-Robert Dufour

Librairie Actes Sud, le samedi 19 mars à 16:30

Rencontre avec Dany-Robert Dufour autour de son livre « Le Dr. Mabuse et ses doubles ou l’art d’abuser autrui » paru aux éditions Actes Sud. De l’Antiquité à notre démocratie moderne, les techniques de manipulation des masses n’ont cessé d’être et de se perfectionner. Désireux d’explorer davantage la part maudite des rapports humains, Dany-Robert Dufour démonte, démontre et, plus encore, montre à l’oeuvre les ressorts de cette intelligence très retorse en utilisant le personnage emblématique de Mabuse, héros de quatre films magnifiques et terrifiants signés Fritz Lang, expert en déguisements divers, faux monnayeur, chef d’un gang de bandits, de voleurs et de trafiquants, etc. Fritz Lang révélait les trucs et les tours de Mabuse. Dufour fait parler les Mabuse qui ont fait l’Histoire… Et l’on comprend qu’un personnage aussi diabolique n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il affecte de prendre ses assises du côté du Bien.

Entrée libre

Librairie Actes Sud 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:30:00 2022-03-19T17:30:00