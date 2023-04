Rencontre avec Daniele Mencarelli et Nathalie Bauer Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Daniele Mencarelli et Nathalie Bauer Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 21 avril 2023, Paris.

de 11h00 à 12h00

gratuit

Un duo auteur-traducteur à l’occasion d’un échange autour du texte qui les rapproche dans le cadre du cycle : A voix haute, littérature et traduction de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle en partenariat avec le festival Italissimo. La BSN accueille l’écrivain italien Daniele Mencarelli et sa traductrice Nathalie Bauer. Avec Nous voulons tous être sauvés, récemment adapté en série TV, l’auteur emporte le lecteur dans un court séjour en hôpital psychiatrique où des jeunes partagent leur rage et leurs frustrations, leurs espoirs et leurs peurs. Il signe un roman émouvant et vibrant, lauréat du prestigieux prix Strega Giovani, une histoire de douleur et de renaissance à la fois tendre et intense qui s’interroge sur la frontière entre normalité et folie. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

