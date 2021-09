Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron, Salles-la-Source Rencontre avec Daniel Crozes autour des transports dans le vallon de Marcillac Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Rencontre avec Daniel Crozes autour des transports (diligence, train et autobus aux XIXe et XXe siècles) dans le secteur de Conques-Marcillac. Bien connu des Aveyronnais, Daniel Crozes raconte dans ses romans, à travers des personnages attachants, la vie dans les campagnes et les villes aveyronnaises : Le pain blanc, La gantière, L’héritier, Un été d’herbes sèches… C’est également un historien qui a longuement étudié le développement du chemin de fer dans le département. Il a compilé le résultat de ses recherches dans son livre “La bête noire” : l’aventure du rail en Aveyron depuis 1853 qu’il a depuis élargi à tout le Massif Central. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace et de vente d’ouvrages.

Pass sanitaire obligatoire

