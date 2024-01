Rencontre avec Daniel Clowes le 24 janvier ! Forum des images Paris, mercredi 24 janvier 2024.

.Public adolescents adultes. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

Rencontre exceptionnelle avec l’auteur de bande dessinée et figure de proue du comics indépendant Daniel Clowes, animée par Fabien Gaffez, directeur artistique du Forum des images. Séance suivie d’une dédicace.

Mercredi 24 janvier à 19h

Daniel Clowes est l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée nord-américaine et la figure de proue du comics indépendant.Suite à la sortie de Monica en novembre dernier, et à l’occasion de la réédition par Delcourt de La Bibliothèque de Clowes, nous recevons l’auteur de Ghost World pour une rencontre exceptionnelle.

Il y sera question de son dernier opus et, à travers lui, du parcours artistique, la méthode de travail et les thèmes de son œuvre essentielle et sublime.

La séance sera suivie d’une dédicace

En partenariat avec les éditions Delcourt

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/rencontre-avec-daniel-clowes +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/infos-pratiques/tarifs-et-abonnements/tarifs

© Collection Christophel