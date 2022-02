Rencontre avec Cyril Dion Station Ausone, 23 février 2022, Bordeaux.

Station Ausone, le mercredi 23 février à 18:00

Cap Sciences et la librairie Mollat s’unissent pour proposer ECHO, un cycle de conférences de grandes personnalités, destiné à faire résonner les états contemporains de la pensée. Entre état des lieux et prospective, le cycle ECHO recevra des écrivains, des dessinateurs, des scientifiques, des explorateurs, des figures attachées à la diffusion des savoirs, cherchant à proposer à tous les curieux de nouvelles voies de compréhension. Ouvert à l’échange et au débat, ECHO est un rendez-vous mensuel d’ouverture de l’esprit. Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2553953/cyril-dion-animal-chaque-generation-a-son-combat-voici-le-notre](https://www.mollat.com/livres/2553953/cyril-dion-animal-chaque-generation-a-son-combat-voici-le-notre) « L’exploration d’une diversité de formes de cohabitation harmonieuse entre les humains et l’ensemble du vivant à travers le regard de deux adolescents, Bella et Vipulan, qui rencontrent des personnalités telles que l’anthropologue Philippe Descola, le philosophe Baptiste Morizot ou encore l’éthologue Jane Goodall. » ©Electre 2022 Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Dans le cadre du cycle ECHO en partenariat avec Cap Sciences, rencontrez Cyril Dion autour de son ouvrage « Animal » paru chez Actes Sud.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T18:00:00 2022-02-23T19:30:00