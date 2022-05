Rencontre avec Cynthia Fleury et l’agence SCAU Pavillon de l’Arsenal, 14 mai 2022, Paris.

du samedi 14 mai au samedi 25 juin à Pavillon de l’Arsenal

Début 2020, l’épidémie de Covid fige soudainement l’humanité et vide les villes. En Île-de-France, plus d’un million de personnes choisissent de quitter la métropole pour se protéger. Conséquence immédiate de la crise sanitaire, l’exode urbain rappelle les liens fragiles entre ville et santé, entre architecture et prophylaxie, entre cité et hospitalité. Il ouvre ainsi aussi un champ de questionnement pour la ville de demain : accès aux lieux de soin et place de la médecine ; évolution des établissements de santé et prise en charge de toutes les pathologies ; vieillissement de la population et accessibilité des équipements ou logements ; mortalité urbaine et place des sépultures ; impacts sanitaires de nos métabolismes métropolitains et transformation des territoires… **Samedi 14 mai 2022 à 17h**, avec Eric de Thoisy (SCAU) et Cynthia Fleury **Samedi 25 juin 2022 à 17h**, avec Marie Tesson (SCAU)

Visites guidées de l’exposition par les commissaires scientifiques de l’exposition : Eric de Thoisy (SCAU), Marie Tesson (SCAU) et Cynthia Fleury (philosophe et psychanalyste).

