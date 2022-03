Rencontre avec Craig Johnson Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Rencontre avec Craig Johnson Vichy, 6 avril 2022, Vichy. Rencontre avec Craig Johnson Librairie À la Page 5 rue Sornin Vichy

2022-04-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-06 19:30:00 19:30:00 Librairie À la Page 5 rue Sornin

Vichy Allier Vichy Craig Johnson présentera son dernier opus ” Western Star”. A l’issue de la rencontre, une séance de dédicaces sera organisée. lgv-alapage@wanadoo.fr +33 4 70 59 13 33 Librairie À la Page 5 rue Sornin Vichy

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Librairie À la Page 5 rue Sornin Ville Vichy lieuville Librairie À la Page 5 rue Sornin Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Rencontre avec Craig Johnson Vichy 2022-04-06 was last modified: by Rencontre avec Craig Johnson Vichy Vichy 6 avril 2022 Allier vichy

Vichy Allier