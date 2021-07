Riom Musée régional d'Auvergne Puy-de-Dôme, Riom Rencontre avec « Cousin GA » au Musée régional d’Auvergne Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Rencontre avec « Cousin GA » au Musée régional d’Auvergne Musée régional d’Auvergne, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Riom. Rencontre avec « Cousin GA » au Musée régional d’Auvergne

Musée régional d’Auvergne, le dimanche 19 septembre à 14:30 Venez à la rencontre de Cousin Ga, illustrateur et graphiste clermontois qui vous propose un moment d’échange autour d’une démonstration de dessin style BD. Musée régional d’Auvergne 10 bis, rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée régional d'Auvergne Adresse 10 bis, rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Riom lieuville Musée régional d'Auvergne Riom