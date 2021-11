Voiron Voiron Isère, Voiron Rencontre avec Colin Niel Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron Isère Voiron Dans le cadre de la 13ème édition du Festival Livres à Vous, venez à la rencontre de Colin Niel, auteur du livre “Entre fauves”, paru aux éditions du Rouergue en 2020. Animée par Christian Celli et Géraldine Heredia. Librairie nouvelle 20 rue Dode Voiron

