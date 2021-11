Paris Médiathèque Marguerite Duras île de France, Paris Rencontre avec Clément Viktorovitch Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec Clément Viktorovitch Médiathèque Marguerite Duras, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Rencontre avec Clément Viktorovitch à l’occasion de la sortie de son livre “Le Pouvoir rhétorique. Apprendre à convaincre et à décrypter les discours” « Savoir convaincre, c’est posséder un pouvoir sur les autres. Le pouvoir d’atteindre les individus, d’infléchir leurs pensées, d’orienter leurs comportements. Qui possède ce pouvoir dans notre société ? Sommes-nous certains qu’il soit également réparti entre tous les citoyens ? Reprendre ce pouvoir, le partager, voici ce que propose Clément Viktorovitch. Dans ce traité à l’usage de tous, il nous donne les clefs pour apprendre à convaincre, un art qui a pour nom : la rhétorique. Comme tout art, il s’adosse à une technique, avec des procédés, des règles, des outils qui nous permettent d’optimiser l’argumentation. En moins de dix chapitres, Clément Viktorovitch les partage – avec des exemples concrets et amusants – pour faire de son lecteur un individu doté de cette force persuasive utile au quotidien et un citoyen qui saura analyser les discours qu’on lui tiendra, avec clairvoyance. » Professeur à Sciences Po, Clément Viktorovitch a fait un parcours éclair sur les plateaux télé, de l’émission de Pascal Praud à celle de Mouloud Achour où sa chronique « Les points sur les i » lui vaut des articles une remarquable audience. Tous les jours sur franceinfo, Clément Viktorovitch éclaire l’actualité politique via le prisme du discours. Un rendez-vous de décryptage et d’analyse à mi-chemin entre la rhétorique et la science politique pour une lecture différente de cette année présidentielle. « Entre les lignes », à retrouver du lundi au vendredi sur l’antenne radio de franceinfo à 18h20 et à la TV sur le canal 27 à 19h20. Rencontre sur réservation : https://quefaire.paris.fr/132048/rencontre-avec-clement-viktorovitch Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

