Rencontre avec Clément Bagot Amilly, samedi 13 avril 2024.

Rencontre avec Clément Bagot Amilly Loiret

Dans le cadre du Printemps du dessin 2024, une conversation avec l’artiste vous est proposée, vous donnant la possibilité de (re)découvrir son travail et cette exposition singulière un parcours mêlant sculptures-maquettes, sculptures en suspension dans l’espace, modules architecturaux à échelle humaine et dessins panoramiques au graphisme saturé et immersif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Rencontre avec Clément Bagot Amilly a été mis à jour le 2024-03-28 par OT MONTARGIS