Nous avons le plaisir de recevoir Claude Martin pour une discussion autour de son ouvrage « Quand je pense à l’Allemagne, la nuit » aux éditions L’Aube. Une plongée passionnante dans les arcanes de la construction de l’amitié franco-allemande. Une galerie de portraits, un récit haletant conduit avec la vivacité et l’élégance de plume qui font de cet essai un livre indispensable pour comprendre les enjeux d’une Europe forte et unie. Claude Martin, ancien ambassadeur de France en Chine et en Allemagne est l’un des meilleurs connaisseurs de la diplomatie internationale. Il a publié, chez le même éditeur, La diplomatie n’est pas un dîner de gala. Découvrir le livre ICI Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

