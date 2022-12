Rencontre avec Claude HUOT et Robert SERRE Crest Crest Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Rencontre avec Claude HUOT et Robert SERRE Crest, 16 décembre 2022, Crest Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest. Rencontre avec Claude HUOT et Robert SERRE Gestion de la Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme Rue de la Tour Gestion de la Tour de Crest

2022-12-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-16

Rue de la Tour Gestion de la Tour de Crest

Crest

Drôme Crest A l’occasion de la sortie du nouvel ouvrage sur l’histoire de la Tour de Crest intitulé « La Tour de Crest, des pierres et des hommes » rencontrez les deux auteurs pour une présentation du livre et un moment d’échange.

Réservation obligatoire accueil@tourdecrest.fr +33 4 75 25 32 53 http://tourdecrest.fr/ Rue de la Tour Gestion de la Tour de Crest Crest

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Crest Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Rue de la Tour Gestion de la Tour de Crest Ville Crest Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest lieuville Rue de la Tour Gestion de la Tour de Crest Crest Departement Drôme

Crest Crest Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest-office-de-tourisme-coeur-de-drome-pays-de-crest-et-de-saillans-crest/

Rencontre avec Claude HUOT et Robert SERRE Crest 2022-12-16 was last modified: by Rencontre avec Claude HUOT et Robert SERRE Crest Crest 16 décembre 2022 Crest Drôme Gestion de la Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest Drôme

Crest Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Crest Drôme