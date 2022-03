Rencontre avec Claude Doktor Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer Calvados Amateurs d’histoire, soyez au rendez-vous ! Médecin retraité, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Claude Doktor est un véritable passionné. Après plusieurs publications sur la Seconde Guerre mondiale, l’auteur revient avec un nouvel ouvrage sur la libération de la Côte Fleurie et rend hommage à la brigade belge, sous le commandement du Colonel Piron. Amateurs d’histoire, soyez au rendez-vous ! Médecin retraité, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Claude Doktor est un véritable passionné. Après plusieurs publications sur la Seconde Guerre mondiale, l’auteur revient avec un nouvel… +33 2 31 24 29 27 Amateurs d’histoire, soyez au rendez-vous ! Médecin retraité, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Claude Doktor est un véritable passionné. Après plusieurs publications sur la Seconde Guerre mondiale, l’auteur revient avec un nouvel ouvrage sur la libération de la Côte Fleurie et rend hommage à la brigade belge, sous le commandement du Colonel Piron. Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer

