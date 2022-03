Rencontre avec Clara Monot-Dupond Beyrouth Beirut Catégorie d’évènement: Beirut

Jeudi 24 mars à 14h, heure du Liban (UTC+2) Dans le cadre du Mois de la Francophonie et dans la continuité du Choix Goncourt de l’Orient, l’AUF Moyen-Orient organise, en partenariat avec l’Académie Goncourt et les Instituts Français de la région, un webinaire littéraire avec Clara Dupont-Monod, lauréate de la 10ème édition du Choix Goncourt de l’Orient pour son roman « S’adapter ». Cet entretien sera animé par Salma Kojok, écrivaine et présidente du Jury du Choix Goncourt de l’Orient et diffusé en direct sur la page Facebook de l’AUF Moyen-Orient : [[https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/)](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/) Merci de diffuser et de nous suivre LIVE ! L’AUF Moyen-Orient organise, un webinaire littéraire avec Clara Dupont-Monod, lauréate de la 10ème édition du Choix Goncourt de l’Orient pour son roman « S’adapter ». Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut

