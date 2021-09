Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Rencontre avec Clara Goldfarb Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le jeudi 7 octobre à 18:30

**Conférence – témoignage** _18h30 – 20h | Tout public_ Née en 1932 à Skalat (en actuelle Ukraine), Clara voit sa vie basculer dans la guerre: d’abord l’occupation russe puis l’occupation allemande, et les persécutions antisémites. Avec sa famille, elle va vivre pendant 2 ans dans le quartier juif transformé en Ghetto par les nazis, puis cachée pour échapper à l’extermination le reste de la guerre. Aujourd’hui Clara Goldfarb témoigne de son histoire auprès des jeunes générations afin que rien ne soit oublié. _Sur inscription au 05.34.33.17.40 ou [musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)_

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T20:00:00

