Rencontre avec Clara Azémard enseignante-chercheuse et chimiste de l’ancien Médiathèque André-Malraux Lisieux, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14T17:30:00+01:00 – 2024-03-14T19:00:00+01:00

Clara Azémard est enseignante-chercheuse en exobiologie et en astrochimie à l’université Paris- Est Créteil. Elle travaille notamment sur la mission ExoMars. Son intervention à la médiathèque mêlera la SF, les missions martiennes et la réalité de la recherche de la vie dans l’univers, et plus spécifiquement sur Mars.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

science-fiction clara azémard

