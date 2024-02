RENCONTRE AVEC CLAIRE VESIN POUR ‘BLANCHES’ Librairie Au Moulin des Lettres Épinal, samedi 23 mars 2024.

Apéro-Rencontre-dédicace avec Claire Vesin, médecin, pour « Blanches », un Premier Roman sur le système de santé et l’hôpital public. Villedeuil aux portes de Paris. Ses tours, ses habitants et son hôpital. Au sein de cet établissement qui se fissure de toute part, 4 personnages partageront joies et échecs, détresse et amour du métier. Malgré les difficultés, ils tiennent jusqu’à ce qu’une nuit, cet équilibre soit remis en question, bouleversant leurs vies à jamais.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

Librairie Au Moulin des Lettres 6 quai des Bons Enfants

Épinal 88000 Vosges Grand Est

