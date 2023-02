Rencontre avec Claire Pellinec Librairie Gwalarn Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Rencontre avec Claire Pellinec Librairie Gwalarn, 25 février 2023, Lannion

2023-02-25 – 2023-02-25

Librairie Gwalarn 15 Rue des Chapeliers

Lannion

Cotes-d’Armor Nous aurons le plaisir de recevoir en dédicace la lannionnaise Claire Pellinec (de son vrai nom Claire Dontot) pour son roman Éclats de rire à Ouessant.

Nous aurons le plaisir de recevoir en dédicace la lannionnaise Claire Pellinec (de son vrai nom Claire Dontot) pour son roman Éclats de rire à Ouessant.

L'intrigue est la suivante : Marthe, Clairette et Léonie, trois sœurs ouessantines, viennent de perdre leur frère presque centenaire, Jean Lazarec. Se réunit alors sur l'île d'Ouessant, pour les funérailles, une ribambelle de générations. Ajoutez à cela, Jean-Claude Mignon, un écrivain de Pleyben en devenir, Annie-Claire, une fermière de Brasparts qui rêve de prendre le large, Véronique Nédélec, une femme de soixante ans au bord du divorce, Antoine, un jeune homme trentenaire maladroit et malmené par son père, et vous obtiendrez un cocktail iodé, truffé de finistériens déjantés. A Ouessant, une surprenante découverte les attend. Même lorsqu'il n'est plus de ce monde, Jean Lazarec n'a pas fini de les surprendre…

