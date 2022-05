Rencontre avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, pour leur cycle de La Tour de Garde (éd. Les Forges de Vulcain ) Douarnenez, 27 mai 2022, Douarnenez.

Rencontre avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, pour leur cycle de La Tour de Garde (éd. Les Forges de Vulcain ) Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

2022-05-27 – 2022-05-27 Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital

Douarnenez Finistère

La Tour de Garde est une enthousiasmante série de fantasy, écrite à quatre mains, destinée à comporter six tomes, chacun des auteurs ayant trois tomes à sa charge. Elle s’axe autour de deux cités sises dans un monde imaginaire. L’exubérante Gemina au Sud, et la rigide Dehaven au Nord. Deux cités comme deux adversaires qui disposent leurs pions sur le plateau de la Tour de Garde, jeu stratégique à laquelle on s’adonne au Sud comme au Nord. Intrigues, jeux de pouvoirs, et magie, c’est une vraie réussite ! À l’occasion de la parution du 3e tome, Trois Lucioles (Capitale du Sud, Tome 2), la rencontre s’articulera autour de lectures, d’un échange avec les auteurs et d’une séance de signatures. Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. nPensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

reservation@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28

