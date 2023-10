Rencontre avec Claire Davison Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Une nouvelle édition faisant autorité de la correspondance complète de Katherine Mansfield.

Dans le cadre du cycle « Une heure, un Auteur », Claire Davison vient nous parler de son premier volume, lequel, de Conrad Aiken à Hugh Jones, couvre les correspondants de toutes les périodes de la vie de Mansfield. Une introduction détaillée, ainsi que des portraits biographiques pour chaque correspondant, améliorent le contexte culturel et socio-historique, tandis que les lettres elles-mêmes offrent un exposé détaillé de la vie de Mansfield : de l’exil et de l’émigration, de l’intimité et de la trahison, et des traumatismes de la guerre et de la maladie, à la nature et à l’environnement et aux modes et à la nourriture. Le volume révèle également les intimités de certaines des amitiés les plus prisées de Mansfield.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

BSN