Rencontre avec Christophe Wojcik Librairie L’oiseau Siffleur Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Rencontre avec Christophe Wojcik Librairie L’oiseau Siffleur, 5 avril 2023, Valence . Rencontre avec Christophe Wojcik 66 Avenue Victor Hugo Librairie L’oiseau Siffleur Valence Drôme Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

2023-04-05 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-05

Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

Valence

Drôme Nous accueillons l’écrivain valentinois Christophe Wojcik à l’occasion de la sortie de son premier roman, « Le portable », aux éditions Héloïse D’Ormesson coucou@loiseausiffleur.fr +33 4 75 41 57 04 Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Librairie L'oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Librairie L'oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Rencontre avec Christophe Wojcik Librairie L’oiseau Siffleur 2023-04-05 was last modified: by Rencontre avec Christophe Wojcik Librairie L’oiseau Siffleur Valence 5 avril 2023 66 Avenue Victor Hugo Librairie L'oiseau Siffleur Valence Drôme Drôme Librairie L'oiseau Siffleur Valence

Valence Drôme