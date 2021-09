Rencontre avec Christophe Léon à la librairie Montaigne Bergerac, 17 septembre 2021, Bergerac.

Rencontre avec Christophe Léon à la librairie Montaigne 2021-09-17 – 2021-09-17 Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils

Bergerac Dordogne

Cet auteur a plusieurs casquettes! Il a beaucoup écrit pour les adolescents ( C’est encore le cas avec « Baba! » aux éditions Joie de Lire, qui nous raconte certains événements liés à la guerre d’Algérie à hauteur d’yeux d’une presque jeune fille), et revient à la littérature pour adultes avec « Frans 68 » des éditions Ramsay, un roman noir mâtiné de polar et d’humour où Louis le personnage principal -aujourd’hui râleur impénitent à la Bacri accompagné de son chien impayable- recherche Frans son 1er amour étudiant, disparue lors des évènements de mai 68. Il ira de découvertes en désillusions tout en nous égayant de remarques impertinentes sur la société..Mais Christophe Leon anime aussi la très originale et engagée collection Rester Vivant des éditions Le Muscadier. Il y a publié plusieurs recueils de nouvelles sur des thèmes qui lui sont chers, faits de société, écologie..

+33 5 53 74 44 80

