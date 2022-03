Rencontre avec Christophe Cointault, Mangaka Loirétain Bibliothèque municipale Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Bibliothèque municipale, le samedi 2 avril à 10:00

Atelier créatif, interview sur Méga FM et séance d’échanges et de dédicaces. Vente de BD sur place. Inscriptions obligatoires Atelier créatif, interview sur Méga FM et séance d’échanges et de dédicaces. Vente de BD sur place Bibliothèque municipale Boulevard Carnot, Jargeau Jargeau

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00

