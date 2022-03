Rencontre avec Christophe André Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 28 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/yAfyByQ](https://cutt.ly/yAfyByQ) “Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l’humain de ne pas se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son expérience personnelle suite à une maladie grave.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal obligatoire.

Venez rencontrer Christophe André autour de son livre “Consolations : celles que l’on reçoit et celles que l’on donne” aux éditions de L’Iconoclaste. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

