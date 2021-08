Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Christine Angot Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le vendredi 17 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone ou en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://cutt.ly/vWuiElV](https://cutt.ly/vWuiElV) >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/dmODN1p](https://cutt.ly/dmODN1p)](https://cutt.ly/dmODN1p) “Miroir de l’oeuvre _Un amour impossible_, ce roman aborde l’inceste en creusant le point de vue de l’enfant, puis de l’adolescente et de la jeune femme victime de son père.” ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre

Venez rencontrer Christine Angot autour de son ouvrage “Le Voyage dans l’Est” paru aux éditions Flammarion. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00

