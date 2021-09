Vichy Vichy Allier, Vichy Rencontre avec Christiane Drieux autour de son livre ” ABCdaire des Esquimaux Polaires” Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Rencontre avec Christiane Drieux autour de son livre " ABCdaire des Esquimaux Polaires" 2021-10-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-02 16:00:00 16:00:00 Librairie à la page 5 rue Sornin

Vichy

Vichy Allier Christiane Drieux, anthropologue, est allée à la rencontre des Inughuit, communauté Inuit la plus septentrionale de la planète. De cette expérience, elle en a tiré un livre ” ABCdaire des Esquimaux polaires” dont elle nous parlera. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

