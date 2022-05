Rencontre avec Christian Lapie au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames

2022-09-24 – 2022-09-24 Il y a tout juste quinze ans le sculpteur Christian Lapie créait aux abords de la Caverne du Dragon son ensemble monumental de sculptures en bois calciné intitulé La Constellation de la Douleur, le moment de célébrer son anniversaire en sa compagnie… RV au Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 14h… Agence Aisne Tourisme dernière mise à jour : 2022-02-28 par

