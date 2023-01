Rencontre avec Christelle Taraud, autour de Féminicides – Une histoire mondiale (éd. La Découverte ) Douarnenez, 26 janvier 2023, Douarnenez .

Avec la complicité du Planning Familial de Douarnenez.

” Lorsque l’on évoque aujourd’hui la question des féminicides, on parle le plus souvent de l’assassinat d’une femme par son (ex)conjoint. Or, loin d’être associé à cette seule dimension conjugale, qui nourrit régulièrement les gros titres des médias, le crime de féminicide est lié à un continuum de violences faites aux femmes. L’objectif de ce livre est précisément d’analyser et d’exemplifier ce continuum sur le temps long et à partir d’une perspective mondiale. Si toutes les femmes ne sont pas touchées à égalité, et de manière similaire, par les violences qui constituent le crime de féminicide, toutes sont néanmoins aux prises avec la domination masculine, qui constitue le cœur de la machine féminicidaire.

Conçu comme une immense caisse de résonance à l’échelle du monde, comprenant les travaux de spécialistes, des œuvres d’artistes et d’écrivain·e·s, des tribunes, Féminicides. Une histoire mondiale donne à voir, à dire, à entendre nombre de discours, de paroles et de voix qui s’opposent à cet « état de fait », tout en apportant l’espoir d’un avenir meilleur, inclusif et égalitaire”. Christelle Taraud, qui a dirigé l’ouvrage, est historienne et féministe, spécialiste des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial.

