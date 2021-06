Cesson-Sévigné Médiathèque Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Rencontre avec Christelle Ebor et démonstration Médiathèque Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Christelle Ebor et démonstration Médiathèque, 12 juin 2021-12 juin 2021, Cesson-Sévigné. Rencontre avec Christelle Ebor et démonstration

Médiathèque, le samedi 12 juin à 14:00

Christelle Ebor, brodeuse cessonnaise, nous fait l’honneur d’exposer quelques-unes de ses œuvres, dont celle qui lui a valu le prix de Meilleur Ouvrier de France 2019 en broderie au point de Beauvais. Le temps d’un après-midi, elle installera son métier dans nos rayons : vous pourrez ainsi découvrir la technique de ce point de broderie constitué de chaînettes qui nécessite un fil très fin, tiré des bobines de fil à coudre. Du grand art. Exposition du 25/5 au 23/06 Démonstration continue samedi 12 juin de 14h à 16h30 Entrée libre tout au long de l’après-midi- Tout public.

Entrée libre

Rencontre avec Christelle Ebor : démonstration de broderie au point de Beauvais et parcours d'un Meilleur Ouvrier de France
Médiathèque Cesson-Sévigné
5 rue de l'hôtel de ville, Cesson-Sévigné

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T16:30:00

