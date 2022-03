Rencontre avec Christelle Cuinet à la Librairie Le Hamac Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Rencontre avec Christelle Cuinet à la Librairie Le Hamac Arbois, 19 mars 2022, Arbois. Rencontre avec Christelle Cuinet à la Librairie Le Hamac Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois

2022-03-19 – 2022-03-19 Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles

Arbois Jura Le Samedi 19 mars, à 16h Rencontre avec Christelle Cuinet, biographe hospitalière, qui vient parler de son expérience et de son livre Se sentir vivant, publié aux éditions Michel Lafon. N’oubliez pas de réserver vos places par mail librairielehamac@gmail.com ou téléphone 03 84 73 29 09. librairielehamac@gmail.com +33 3 84 73 27 09 Le Samedi 19 mars, à 16h Rencontre avec Christelle Cuinet, biographe hospitalière, qui vient parler de son expérience et de son livre Se sentir vivant, publié aux éditions Michel Lafon. N’oubliez pas de réserver vos places par mail librairielehamac@gmail.com ou téléphone 03 84 73 29 09. Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Ville Arbois lieuville Librairie Le Hamac 47 Rue de Courcelles Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Rencontre avec Christelle Cuinet à la Librairie Le Hamac Arbois 2022-03-19 was last modified: by Rencontre avec Christelle Cuinet à la Librairie Le Hamac Arbois Arbois 19 mars 2022 Arbois Jura

Arbois Jura