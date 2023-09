Rencontre avec Chloé Wary Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rencontre avec Chloé Wary
Médiathèque Marguerite Duras
Paris, 9 décembre 2023, Paris.
Le samedi 09 décembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre dédicace avec l’autrice de bandes dessinées Chloé Wary, à l’occasion, de la sortie de son dernier ouvrage Rosigny Zoo Chloé Wary Chloé Wary découvre la bande dessi­­née et bien plus encore à la MJC de sa ville de banlieue pari­­sienne. Au lycée, elle intègre une forma­­tion post-bac en illus­­tra­­tion. Elle publie en 2017 son premier livre, Conduite inter­­­dite, aux éditions Stein­­kis. La même année, elle intègre la section fémi­­nine du Foot­­ball Club de Wissous, au sein duquel elle joue toujours aujourd’­­hui. Cela nour­­rit l’écri­­ture de Saison des Roses, paru en 2019 aux éditions FLBLB. Cette bande dessi­­née qui place l’éman­­ci­­pa­­tion fémi­­nine au centre d’un terrain de foot de banlieue a été récom­­pen­­sée par 6 prix : Prix du public France Télé­­vi­­sions au Festi­­val d’An­­gou­­lême 2020, Prix Jeunesse Nouvelle Aqui­­taine, Prix Arté­­mi­­sia de l’éman­­ci­­pa­­tion 2019, Grand prix Golden Globos 2019, Prix des lycéens et appren­­tis Région Sud, Prix des lycéens et appren­­tis d’Île de France. En 2021, en rési­­dence en Seine-Saint-Denis, elle élabore un récit qui se situe à nouveau dans la ville imagi­­naire de Rosi­­gny-sur-Seine, sur le terrain de la banlieue pari­­sienne, où elle habite toujours, tout en se tapant l’in­­cruste dans les milieux du hip-hop et du break. De ses propres ques­­tion­­ne­­ments de jeune adulte, elle fait un récit choral sur les amitiés tiraillées par les obli­­ga­­tions sociales et le besoin de lieux collec­­tifs dans une époque qui restruc­­ture à tout va. La bande dessinée paraît en août 2023 aux éditions FLBLB sous le titre Rosigny Zoo. Rencontre modérée par Lucie Servin Pour aller plus loin Chloé Wary : https://www.chloewary.com/ , également sur Instagram ou Tumblr Les éditions flbfb Retrouvez les œuvres de Chloé Wary dans les bibliothèques de la Ville de Paris Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Médiathèque Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet
75020 Paris

