Paris

Le samedi 25 juin 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

La directrice de l’association “Les petites lumières” vous parlera de ses ouvrages concernant la pratique de la philosophie pour les enfants et pour philosopher en famille. Venez échanger et surtout, poser des questions, les philosophes adorent ça ! ) Le site de l’association “Les petites lumières” : Les petites Lumières – ATELIERS de PHILOSOPHIE pour ENFANTS Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Chiara Pastorini et Lucia Calfapietra – éditions L'initiale

