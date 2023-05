Rencontre avec Charif Majdalani à la librairie Delamain Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 09 mai 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir l’auteur Charif Majdalani à l’occasion de la parution de son ouvrage « Mille origines » aux éditions Bayard. La rencontre sera animée par Alexandre Blomme et sera suivie d’une séance de dédicaces autour d’un verre amical. Arrivé à Beyrouth, Charif Majdalani raconte sa passion pour les peuples, leurs diversités et leurs infinis déplacements. Il nous emmène à la rencontre d’une vingtaine de personnes issues de diverses strates de migrations. Ces récits de vie, romanesques et bien réels, donnent à éprouver la complexité des identités multiples qui constituent notre humanité commune. Romancier libanais de langue française, Charif Majdalani est chroniqueur pour le quotidien La Croix et président de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth. La rencontre est animée par Alexandre Blomme. Découvrir le livre ICI Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

