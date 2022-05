Rencontre avec Chantal Desol et Myrial Revault D’Allonnes Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 19 mai à 18:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/XGtWEKC](https://cutt.ly/XGtWEKC) “Sous la forme d’un échange de courriers, les deux philosophes partagent leurs visions contradictoires de la démocratie en abordant notamment les thèmes de la liberté, de l’émancipation, du libéralisme et de l’égalité.” ©Electre 2022 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Chantal Desol et Myrial Revault D’Allonnes à l’occasion de la sortie de leur livre “Ainsi meurt la démocratie” aux éditions Mialet-Barrault. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-05-19T18:00:00 2022-05-19T19:30:00

