Rencontre avec César Vayssié École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, mardi 6 février 2024.

Rencontre avec César Vayssié À l’occasion de sa rencontre avec les étudiant·e·s, l’artiste César Vayssié propose la découverte de son travail lors d’une conférence ouverte à toutes et à tous le mardi 6 février 2024 à 19h. 6 et 8 février École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Début : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T17:30:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

À l’occasion de sa rencontre avec les étudiant·e·s, l’artiste César Vayssié propose la découverte de son travail lors d’une conférence ouverte à toutes et à tous le mardi 6 février 2024 à 19h à l’auditorium de l’École nationale supérieure de la photographie, et vous invite également à la projection de son film Ricorda ti che è un film comico**, le jeudi 8 février 2024 à 17h30.**

Connu pour ses collaborations filmées avec les chorégraphes Xavier Leroy et Boris Charmatz, César Vayssié développe depuis de nombreuses années un langage singulier sur le corps à travers des films et performances qui mélangent avec insolence les genres et les identités artistiques, la politique et les discours amoureux.

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

conférence vidéo