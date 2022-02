Rencontre avec Cédric villani Cinéma Jacques Tati, 4 mars 2022, Orsay.

Rencontre avec Cédric villani

Cinéma Jacques Tati, le vendredi 4 mars à 20:00

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante de Julian Assange et de sa traque menée par les États-Unis et leurs vassaux dans une nouvelle version de l’éternel combat de Spartacus contre l’Empire. Suivant pas à pas la défense du fondateur de WikiLeaks, coordonnée par l’avocat espagnol Baltasar Garzón, mondialement connu pour avoir fait interpeller l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, les réalisateurs ont parcouru le monde pendant neuf ans pour retisser cette histoire aux implications politiques profondes. Dans une démocratie, la liberté d’informer est un minimum vital et ne peut être une option, quelles que soient nos opinions politiques. Cette histoire concerne chacun d’entre nous. Soirée débat étudiante en présence de : Cédric Villani, enseignant-chercheur en mathématique et député de l’Essonne depuis juin 2017. Organisée en partenariat avec les étudiant·e·s de l’Université Paris-Saclay : Bureau Des Étudiants Biologie-Chimie, Photon, La Planck, Centrale Supélec et le Caméra Club Orsay Faculté.

tarif normal place de cinéma – 4 € étudiants

1 film Hacking Justice et un débat avec Cédric villani

Cinéma Jacques Tati allée de la bouvèche Orsay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T23:30:00