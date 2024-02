Rencontre avec Cécile Desprairies Bibliothèque Batignolles Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 95 ans. gratuit

Rencontre avec Cécile Desprairies pour son roman « La propagandiste »

28 mars à 18h30

salle bleue

Cécile Desprairies est germaniste et historienne de l’Occupation en France. Elle a publié

de nombreux ouvrages sur cette période, La Propagandiste est son premier roman :

la collaboration est vue à travers le regard d’une petite fille de six ans. Sa

venue à la bibliothèque des Batignolles sera l’occasion de dialoguer

avec ses lecteurs et une séance de dédicaces suivra grâce

à la librairie Au bonheur des livres.

Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017

Contact : +33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr

