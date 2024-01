Rencontre avec Cécile Desprairies autour de son roman La Propagandiste Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Cécile Desprairies nous fait partager un roman très personnel sur l’histoire de la collaboration, la Propagandiste, à travers les yeux de sa mère, Lucie. Après différents documentaires, Cécile Desprairies a choisi le roman pour aborder cette page sombre de l’Histoire, et s’est inspirée de sa parentèle et des proches de sa famille. Douloureux et percutant.

Née à Paris en 1957, Cécile Desprairies est germaniste et historienne de l’Occupation en France. Elle a publié de nombreux ouvrages sur cette période.

Le livre, la Propagandiste : à travers le personnage féminin de Lucie, c’est tout un pan de la collaboration française qui nous est dévoilé. Un passé familial et collectif douloureux.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

Contact : https://www.seuil.com/ouvrage/la-propagandiste-cecile-desprairies/9782021523720 +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr

©Ed. du Seuil la Propagandiste