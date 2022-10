Rencontre avec Catherine Malbranque au Café-Librairie « Le Passage » à Brasparts.

2022-10-15 – 2022-10-15 – Samedi 15 octobre à 16 heure, Catherine Malbranque présente: Personne ne sort les fusils,

Sandra Lucbert

Ed. Points Sandra Lucbert relate dans ce récit fulgurant le procès France Télécom / Orange qui s’est

tenu de mai à juillet 2019. 7 dirigeants étaient accusés d’avoir organisé la maltraitance

parfois jusqu’à la mort de leurs salariés. Il « fallait supprimer 22000 postes », muter

14 000 salariés et embaucher 6 000 "nouveaux talents" : dans ce but un « crash program »

aux méthodes impitoyables avait été appliqué pour les « CDI sans chaise », nom donné par

les comptables aux postes à supprimer. Sa violence s’est comptée en morts et souffrances

pour des dizaines de personnes. Sandra Lucbert est professeure agrégée de Lettres. C’est

par un usage particulier de la langue qu’elle relate ce procès, emblématique de « notre

monde ». Parce qu’elle « trimballe quantités d’états de langage » que la littérature a déposés

en elle, Sandra Lucbert parle ici, dans un texte inclassable (est-ce un essai ? un récit ? une

pièce de théâtre ?), une langue à même de contester par des carambolages et des

retournements la LCN, la Lingua Capitalisma Neoliberalis.

Sa lecture secoue ; c'est salutaire. Catherine Malbranque Nous prolongerons les échanges avec un bon bol de légumes au coin du feu !

