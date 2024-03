Rencontre avec Catherine Dubreil, directrice de collection aux éditions Sud Ouest Bibliothèque La Bastide Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

Rencontre avec Catherine Dubreil, directrice de collection aux éditions Sud Ouest
Samedi 23 mars, 10h30
Bibliothèque La Bastide
Entrée libre

Directrice de la collection Cuisine aux éditions Sud-Ouest, Catherine Dubreil reviendra plus particulièrement sur son travail de valorisation du patrimoine culinaire autour de trois grands axes : la cuisine du quotidien, la cuisine bio et durable, et les beaux-livres de chefs.

Fondées en 1988, les éditions Sud Ouest publient chaque année une soixantaine d’ouvrages sur le patrimoine culturel régional : cuisine, tourisme, nature, histoire…

Bibliothèque La Bastide
18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux
05 56 86 15 28
Accessible aux personnes à mobilité réduite

cuisine gastronomie