Rencontre avec Catherine Delot Châlons-en-Champagne

Marne

Rencontre avec Catherine Delot

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Place Godart Châlons-en-Champagne Marne

2022-09-08 18:30:00 – 2022-09-08 19:30:00

Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Châlons-en-Champagne

Rencontre avec Catherine Delot, directrice du musée des Beaux-Arts de Reims, de la chapelle Foujita et du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, conservatrice en chef du patrimoine, autour des collections orientalistes du musée des Beaux-Arts de Reims. musee.pedago@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 69 38 53

