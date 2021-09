Rencontre avec Case Scaglione Philharmonie de Paris, 12 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 19h à 19h45

gratuit

Les RENCONTRES invitent un ou plusieurs artistes, auteurs ou personnalités du monde intellectuel, à s’exprimer sur un sujet artistique ou une problématique culturelle, puis à échanger avec le public.

A l’occasion du concert “Portraits romantiques” de l’Orchestre National d’Ile de France, Camille Villanove s’entretient avec Case Scaglione.

Le parcours de Camille Villanove se déroule selon un seul désir : transmettre le goût de la musique. Elle se forme en musicologie à la Sorbonne et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMDP). Elle travaille à Musica (Festival des musiques d’aujourd’hui de Strasbourg), à France musique puis à l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF). Invitée par des salles de concerts, orchestres nationaux, festivals, médiathèques, Camille présente des concerts éducatifs, de musique de chambre, des ateliers d’écoute, anime des rencontres avec des artistes. Cette année, le Covid la mène à expérimenter des actions de sensibilisation en ligne pour l’Opéra de Lorraine, l’agence culturelle Venez et voyez, l’Orchestre national de Metz. Pour faire découvrir le répertoire classique sur un ton accessible, elle aime aussi employer la vidéo : séries Allez… raconte Camille (ONDIF), Musique en partage, reportages sur l’orchestre (Association française des orchestres). A Sorbonne-Université/Sorbonne-nouvelle, à la Philharmonie de Paris, pour la Fondation Royaumont et le Pôle sup’ Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, elle forme étudiants et musiciens à la médiation de la musique. www.camille-villanove.com

Le chef d’orchestre américain Case Scaglione est directeur musical et chef principal de l’Orchestre national d’Île-de-France depuis le début de la saison 2019.20. Case Scaglione est également chef principal du Württembergisches Kammerorchester Heilbronn en Allemagne. Il a été chef associé à l’Orchestre philharmonique de New York et directeur musical du Young Musicians Foundation Debut Orchestra à Los Angeles. Il est diplômé du Cleveland Institute of Music, du Peabody Institute et de l’Académie de direction d’Aspen où il a reçu le Prix James Conlon. Case Scaglione a été l’invité du NDR Elbphilharmonie Orchester de Hambourg, des orchestres philharmoniques de Bruxelles, Czczecin, du Luxembourg, des orchestres symphoniques de Lucerne, Bournemouth, RTVE de Madrid, Castilla y Léon, RTE Dublin, de l’Ulster et du Scottish Chamber Orchestra. Aux Etats-Unis, il a dirigé l’Orchestre philharmonique de New York, et les orchestres symphoniques de Houston, Dallas, Detroit, Phoenix, San Diego et Baltimore. En Asie, il est régulièrement invité de l’Orchestre philharmonique de Hong-Kong, et s’est produit à la tête des orchestres symphoniques de Shanghai, Canton et de l’Orchestre philharmonique de Chine. Case Scaglione a dirigé le Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (WKO) au Concertgebouw d’Amsterdam, au Musikverein de Vienne et à la Herkulessaal de Munich. Il a enregistré avec le WKO les Six Symphonies de Carl Ditters von Dittersdorf d’après les Métamorphoses d’Ovide et un disque Copland avec le clarinettiste Sebastian Manz. Case Scaglione et l’Orchestre national d’Île-de-France ont enregistré la Symphonie n°3 « Eroica » de Beethoven et un disque Wagner (NoMadMusic) avec en solistes Michelle DeYoung et Simon O’Neill (sorties janvier 2021).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

