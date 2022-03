Rencontre avec Caroline Solé Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec Caroline Solé Médiathèque Espace Jacques Demy, 5 avril 2022, Nantes. 2022-04-05

Horaire : 18:00

Gratuit : oui “Née à la fin du 20e siècle, sous un climat tempéré. Bonne constitution. Mauvaise mémoire. Enfance au clair de lune. Adolescence troublée.” C’est ainsi que se définit Caroline Solé, autrice pour la jeunesse. Elle écrit des romans pour les plus jeunes, mais surtout pour les adolescents. Ses personnages sont aussi attachants qu’atypiques, voire marginaux, mais sans jamais verser dans le voyeurisme ou la mièvrerie. Une autrice à lire et à rencontrer de toute urgence. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Rencontre avec Caroline Solé Médiathèque Espace Jacques Demy 2022-04-05 was last modified: by Rencontre avec Caroline Solé Médiathèque Espace Jacques Demy Médiathèque Espace Jacques Demy 5 avril 2022 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique