Rencontre avec Carole Trébor Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Carole Trébor Bibliothèque Crimée, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

La bibliothèque recevra Carole Trébor, l’autrice de romans U4, Combien de pas jusqu’à la lune, Lumière et Jeanne la fille du docteur Loiseau. Carole Trébor est historienne de formation, spécialiste de la Russie, réalisatrice de documentaires et autrice de livres pour la jeunesse. En 2015 paraît son roman U4 Jules, un des tomes de la saga post-apocalyptique “U4” (chez Nathan / Syros). Elle est également l’autrice de Lumière, magnifique roman qui retrace le destin de Svetlana, jeune parisienne d’origine russe dans la Russie des Tsars, de Combien de pas jusqu’à la lune, biographie romancée de la mathématicienne afro-américiane Katherine Johnson, de Révoltées et plus récemment de la trilogie historique Jeanne fille du docteur Loiseau. Venez emprunter ses livres dès à présent et rencontrer l’autrice le mercredi 18 mai à 14h30 ! Cette rencontre sera suivie d’une vente – dédicace organisée avec la librairie Les buveurs d’encre. Pour tou.e.s à partir de 9 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Littérature

Date complète :

2022-05-18T14:30:00+01:00_2022-05-18T16:00:00+01:00

Carole Trébor

